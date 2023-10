Campister vil vide, om de må fiske og bade i forurenet fjord

- Vi kan ikke få et klart svar, om vi trygt kan bevæge os ud i vandet, og vi savner at få det ordentligt undersøgt. Vi har fået at vide, at PFAS bliver fortyndet i vandet, men det er stadig giftigt, og der er ingen gennemstrømning i fjorden. Så det er vi ikke trygge ved, siger Allan Kock, som plejer at sætte net ud for at fiske.

Formand vil stoppe udledning

Der løber stadig PFAS-holdigt vand ud i fjorden fra tidligere brandøvelser. Fødevarestyrelsen har vurderet, at udledningen ikke er farlig for mennesker, men styrelsen har ikke testet fisk og skaldyr for PFAS.

Derfor er Sønderborgs miljøudvalgsformand, Asger Romme Andersen (EL), heller ikke tilfreds.