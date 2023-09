Fund af PFAS ved Sønderborg Lufthavn

Region Syddanmark og Sønderborg Kommune har undersøgt vandet og jorden fra den nuværende og de to tidligere brandøvelsespladser nær Sønderborg Lufthavn. Konklusionen er, at der "sandsynligvis er tale om en omfattende jordforurening", skriver Jydskevestkysten.

- De er målt i de øverste lag af grundvandet. De truer derfor ikke drikkevandet. Men jeg frygter, at de siver ud i fjorden, og derfor mener jeg, at vi bør få lavet yderligere undersøgelser af, hvor langt ude stofferne kan konstateres, siger Asger Romme Andersen (EL), Enhedslistens formand for Natur-, Klima- og Miljøudvalget.