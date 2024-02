Computerspil hjælper på eksamensangst

Han er ingeniørstuderende på SDU og testperson på VirtuVoce, der netop skal give brugeren et rum, hvor de på en tryg måde kan øve sig i at holde taler foran menneskemængder.

Den gode talers fordel

Derfor står han i et lokale på SDU i Sønderborg med VR-brille på og øver sig i at justere sin stemmes volume.

Inde i brillen ser det ud som om, at han står på en scene foran et tavst publikum. I takt med, at han taler højere bliver lyset tændt over flere rækker af publikummerne. På den måde får Tobias Blaabjerg Karlsen en visuel ledetråd om, hvor mange, der rent faktisk kan høre ham.

- Selvom det er animerede mennesker, der kigger, så er det faktisk meget livagtigt, siger han og fortsætter:

- Jeg får hvert fald følelsen af, at der er nogen der kigger på mig og lytter efter.