Freja og Malou passer på vores børn i al slags vejr – en del af en 75 år lang tradition

Idéen kom fra USA

Den første idé til skolepatruljer opstod i USA omkring 1920. Bilerne var i hastig fremmarch, og mange børn blev kørt ned på vej til skole. Politiet havde ikke resurser til at hjælpe eller penge til at lønne voksne for arbejdet. Derfor fik præsidenten for Chicago Motor Club, Charles M. Hayes ideen med at lade de store skolebørn stå for det. Han oplærte nogle store drenge i at hjælpe de små sikkert over vejen, og det fik ulykkerne til at rasle ned. Systemet blev en stor succes og bredte sig i løbet af de næste 25 år til hele USA.

Den første danske skolepatrulje

Det første forsøg med en dansk skolepatrulje blev sat i gang 10. januar 1949 på Sundpark Skole i København. Forsøget gik over al forventning. Politiet og ”Justitsministeriets Udvalg for større Færdselssikkerhed” (nu Rådet for Sikker Trafik) gik i gang med at sætte det i system og udbrede det til flere skoler. Allerede i slutningen af 1949 var der skolepatruljer i gang på 20 skoler i København - og hurtigt fulgte hele landet efter.

Kilde: www.sikkertrafik.dk