Danfoss solgte komponenter til sanktioneret våbenfabrikant

30. juli 2014 sanktionerer EU den statsejede russiske våbenfabrikant Almaz-Antey efter flere rapporter om, at prorussiske separatister i det østlige Ukraine har skudt fly ned med missiler leveret af de russiske myndigheder.



Alligevel vælger Danfoss’ datterselskab i Rusland – AO Ridan – året efter at sælge produkter til virksomheden JSC IEMZ Kupol, der er en gren af netop Almaz-Antey, og som blandt andet fremstiller de populære antiluftskyts-missilsystemer Tor-M1 og Tor-M2, der lige nu anvendes i stor stil af den russiske hær i Ukraine.

Det skriver mediet Danwatch lørdag,

Danwatch er kommet i besiddelse af officielle russiske udbudsdokumenter, der viser, at Ridan, der primært producerer industrielle varmevekslere, indgik i alt tre kontrakter med Kupol i 2015. Værdien af kontrakterne er ukendt, ligesom det heller ikke er klart, hvad varmevekslerne skulle benyttes til.

Ifølge Sune Skadegaard Thorsen, direktør i konsulentvirksomheden GLOBAL CSR og ekspert i virksomheders samfundsansvar, så burde de daværende EU-sanktioner få alarmklokkerne til at ringe hos virksomheder som Danfoss, som er forpligtet sig til at følge FN’s retningslinjer for erhverv og menneskerettigheder (UNGP).

“Hvis en virksomhed er sanktionsbelagt, så er der nok en grund til det. Og hvis du så samarbejder med den virksomhed, ligger ansvaret på dig for at dokumentere, at du har udvist nødvendig omhu for at minimere risikoen for, at dine produkter bruges i en forkert sammenhæng,” siger han.

Udbudsdokumenter afslører også, at Danfoss’ datterselskab i 2016 solgte produkter til JSC "Shipbuilding & Shiprepair Technology Center", der blandt andet udfører arbejde arbejde på krigsskibe for det russiske forsvarsministerium.

Af Ridans eget salgsmateriale fremgår det også, at man har solgt varmevekslere til JSC Kaluga Turbine Plant, der har leveret flere turbiner til den russiske flåde, herunder til atomubåden "Prins Vladimir", og til PAO Kamaz, som blandt andet producerer militære transportkøretøjer.

Danwatch har ad flere omgange stillet spørgsmål til Danfoss om leverancerne, men det er ikke lykkes få et konkret svar.

I stedet lyder det fra pressechef i Danfoss, Mikkel Ballegaard Pedersen, i en mail:

“Vi har kigget på, om vores datterselskaber overholder vores interne procedurer og regler, og vi har ingen grund til at tro, at Ridan ikke har overholdt vores interne processer. Vi kan bekræfte, at Ridan har haft en god godkendelsesprocedure og dobbelttjekket alle ordrer, om de overholder alle eksterne og interne regler og procedurer herunder de sanktioner, der blev pålagt Rusland efter Ruslands ulovlige annektering af Krim i 2014.”

Danwatch har tidligere i samarbejde med DR afsløret, at Danfoss datterselskab også har leveret varmevekslere til en række skibe i den russiske flåde. Herunder to våbentransportskibe.

Torsdag den 2. juni er Udenrigsministeriet og forsvarsministeren blevet bedt om at redegøre for Danfoss’ ageren i Rusland i Udenrigspolitisk Nævn.