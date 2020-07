Dronning Margrethe og Benedikte indvier den Kongelige Køkkenhave

De seneste måneder er gået med at anlægge snorlige bede og gråstenæbletræer tæt ved Gråsten Slot.

Den Kongelige Køkkenhave i Sønderborg har været lukket land for offentligheden – men det slutter nu. I 2015 besluttede man, at køkkenhaven skulle være en attraktion for turister fra både ind- og udland. Nu står haven klar, og det bliver fredag markeret med et officielt besøg af dronning Margrethe og prinsesse Benedikte.

Smag på varerne

Historisk har køkkenhaven leveret frugt og grønt til det kongelige køkken, men siden dronning Ingrids tid på Gråsten Slot har køkkenhavens fulde potentiale ikke været udnyttet. De seneste år har kun en femtedel af den 7.500 kvadratmeter store køkkenhave været i brug.

I den nye køkkenhave er der lavet både gartneri og urtehave, og som noget nyt bliver det muligt at købe frisk frugt og grøntsager, der er dyrket i køkkenhaven, og spise frokost i køkkenhavens café.

Køkkenhaven skal blandt andet passes af udsatte borgere, det sker gennem et samarbejde med Sønderborg Kommune.

Prisen for Køkkenhaven er 22 millioner kroner, som er finansieret af Sønderborg Kommune, Slots- og Kulturstyrelsen og flere fonde.

