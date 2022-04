Elever undervises i at spotte misinformation på nettet

For Jesper Vangkilde, der er kommunikationschef for Google i Danmark betød det meget at komme til Sønderborg og uddanne eleverne.

- Det er supervigtigt, at vi er ude og møde de unge i øjenhøjde for at tale om misinformation. De bliver bombarderet med informationer fra morgen til aften, og derfor er det vigtigt at uddanne dem i at skelne sandt og falsk og give dem nogle værktøjer til at kunne navigere i det hav af informationer, de hver dag færdes i, siger han.

Til gavn for alle

Kate Fuchs er lærer på Alssundgymnasiet i Sønderborg, og hun glæder sig over, at eleverne får nye værktøjer til at hjælpe dem i hverdagen.

- Oplægget er enormt vigtigt for at gøre de unge mere kritiske, for det synes jeg ikke de er nok, siger læreren og pointerer, at hun også selv blev udfordret under oplægget.