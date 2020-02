Boligområde evakueret: En 40 meter høj skorsten i fare for at styrte sammen

Skorsten på kraftvarmeværk i Sønderborg er i fare for at styrte ned over boligområde. Beboere evakueret.

Syd- og Sønderjyllands Politi er i gang med at evakuere et område nær Nørrekobbel og Konkylievej i Sønderborg, da fjernvarmeværkets skorsten er i fare for at vælte.

Evakueringen påvirker blandt andet Rema 1000 og boliger i området.

Der er tale om en 40 meter høj stålskorsten, der hviler på et betonfundament. Der er bygningssagkyndige på vej til stedet i forhold til at vurdere situationen.

Der er oprettet evakueringscenter i Humlehøj Hallen, Stråbjergvej 3 i Sønderborg.

Vagtchefen ved Syd- og Sønderjyllands Politi kan ikke oplyse mere om evakueringen lige nu, da de selv er ved at danne sig et overblik over situationen, forklarer vagtchefen.

Her bliver beboere og borgere evakueret på grund af fare for skorsten vælter. Foto: Syd- og Sønderjyllands Politi