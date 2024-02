Farlige maskiner skal sikres efter dødsulykke

Arbejdstilsynet bad i august Syd- og Sønderjyllands Politi om at tiltale Danish Crown for at overtræde arbejdsmiljølovgivningen, hvilket normalt giver en bøde. Men over syv måneder efter ulykken er anklagemyndigheden stadig ikke færdig med at vurdere sagen.

Samtidig kritiserer den afdødes far, Hans Erik Meyer, at slagteriet fortsat har problemer med sikkerheden.

- Der er ulovlige og farlige maskiner i slagteriet, og Danish Crown gør ikke et hammerslag ved det, for det handler mest om penge. Jeg håber, der kommer så meget fokus, at medarbejderne bliver beskyttet mod ulykker som den, der slog min søn ihjel, siger Hans Erik Meyer.

Fatale fejl

Ifølge Arbejdstilsynet er maskinerne ”ikke tilstrækkeligt sikret mod personindtrængning i anlæg under drift”, hvilket kan give ”klemningsfare og amputationsfare”.

Blandt andet risikerede medarbejderne at komme i klemme mellem lågerne i en gasfyret svideovn, hvor hårenes brændes af grisene. Nogle gange er grisenes ben kommet i klemme, og så skal medarbejdere manuelt få dem fri.