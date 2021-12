Forhøjet vandstand ved Lillebælt har toppet

Gummistøvlerne var fundet frem i byerne langs Lillebælt sent søndag aften, da vandstanden i bæltet steg til langt over daglig vande.



I Kolding og Aabenraa stod vandet højest klokken 22.00, hvor vandstanden blev målt til 107 centimeter over daglig vande. Sønderborg og Haderslev lå en smule lavere med henholdsvis 105 og 102 centimeters højvande.

Sønder Havnegade i Sønderborg blev søndag morgen spærret for trafik på grund af prognoser om højvande og vil sandsynligvis åbne igen mandag formiddag.

- Vi har is i maven og følger prognoserne tæt. Først når vandstanden er over 1,2 meter, begynder vi for alvor at reagere, for så opstår der også problemer andre steder end i Sønderborg By, fortæller Allan Dalager Clausen, beredskabschef i Sønderborg.