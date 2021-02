Kommuner og politi advarer om at gå ud på isen

- Man må og skal ikke færdes på isen nu, hvor vandet begynder at fryse til, for isen ikke er tyk nok til at kunne bære – hverken for børn eller voksne. Og man skal ikke tage chancen, selv om det kunne se ud til, at isen er tyk nok. Så en klar opfordring herfra er, at alle forældre tager en snak med deres børn om, at de ikke skal afprøve isens holdbarhed ved at gå ud på den, siger Mette Pipper Bertelsen, drifts- og anlægschef i Sønderborg Kommune.



13 centimeter er kravet

Lokalpolitiet i Vejen oplever hver vinter, at borgere ringer med bekymring om, at nogle færdes på tynd is.

- Det er forbudt at færdes på isen, før det er undersøgt om isen på søer, kanaler med mere er tyk nok til at kunne bære. Generelt opfordrer vi til, at man tager en snak med sine børn om, hvor farligt det kan være at bevæge sig ud på søerne. Det kan hurtigt gå galt, og det er svært at være den eller de kammerater, der eventuelt skal tage affære, siger Morten Alslev, der er stationsleder ved Vejen Lokalpoliti.

På en lang række offentlige skøjtesøer måler kommunerne isens tykkelse og beslutter i samråd med politiet, om der skal åbnes for færdsel på isen.

Politiets ordensbekendtgørelse foreskriver, at isens tykkelse skal være mindst 13 centimeter, før det er sikkert at færdes på søerne.