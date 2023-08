Mor til tre underviser hjemme: - Børnene lærer af lyst

Her får de mulighed for at være sociale med jævnaldrende, og netop det spørgsmål er ét blandt mange, de får fra folk i omgangskredsen, som ikke helt forstår konceptet med hjemmeundervisning.

- Det sociale er klart det, vi bliver spurgt mest til, men også 'hvad nu hvis vores søn ikke kommer til at kunne det og det? Bliver han arbejdsløs som voksen?' Det er også fordomme, jeg selv har haft. Heldigvis har vi et godt netværk af andre, der hjemmeunderviser, og jeg kan se, at det godt kan lade sig gøre, siger Janni Vejlin.