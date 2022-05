Nu begynder ny renovering på Dybbøl Mølle

Det er ikke længe siden, at Dybbøl Mølle sidst gennemgik en større renovering. Op til 100-året for Genforeningen i 2020 kom der både nye vinger, og hatten blev renoveret. Her løb renoveringen op i 3,4 millioner.

Denne gang regner bestyrelsen bag Dybbøl Mølle, at regningen lander på godt en million. Her har de allerede modtaget et tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen på 257.000 kroner. Resten skal de finde ad andre veje.

Dybbøl Mølle vil i renoveringsperioden stadig være åben for publikum.