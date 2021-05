Nybyggerne kommer til Sønderborg

Over de kommende knapt otte uger kommer en byggeplads i Sønderborg til at blive omdrejningspunktet for dette års udgave af TV2-programmet Nybyggerne. Den opmærksomhed, der følger med, er sød musik i den socialdemokratiske borgmester, Erik Lauritzens ører.

- Det, der tit er svært for os her i det sønderjyske, er, at få de store mediers opmærksomhed og der igennem få markedsført alt det gode, vi har at byde på.

Men det kan programmet Nybyggerne måske lave om på. Og det er hårdt tiltrængt. Sønderborg Kommune oplever, som mange andre af landets yderkommuner, at befolkningstallet skrumper, og kommunens egne prognoser forudser, at det vil fortsætte de næste mange år, og befolkningstallet vil være under 73.000 i 2030.

- Det, at der bliver hypet omkring Sønderborg, og det, at seerne kan se alt det, som rører sig i Sønderborg med uddannelsessteder, internationale virksomheder og det grønne fokus, det vil gavne Sønderborg by, men det vil også smitte af på yderområderne, siger Erik Lauritzen.