Nyt center skal styrke udviklingen for grøn transport og energi

I dag holder SDU til i Alsion i Sønderborg, hvor de sidste år oprettede et Center for Industriel Elektronik. Foto: SDU

Virksomheder, SDU og Region Syddanmark er gået sammen om at oprette et nyt center i Sønderborg. Igennem uddannelse og forskning skal centret hjælpe med at fremme den grønne udvikling med et bedre vidensniveau og styrke økosystemet indenfor produkter såsom elbiler, vindmøller og robotter.

Det nye center rammer nogle af de mål, som Region Syddanmark har sat sig for i en ny udviklingsstrategi, fortæller Regionsrådsformanden, Stephanie Lose (V):

- Det giver rigtig meget mening at samarbejde om den nye uddannelse på mekanikområdet. Dels giver den syddanskerne mulighed for at uddanne sig i hele regionen, dels er uddannelse og forskning inden for mekanik med til at skrue op for klimaindsatsen og ned for CO2-udslippet.

Og det er der behov for. Kim Fausing fra Danfoss A/S tilføjer, at det aldrig har været mere aktuelt at arbejde på:

- Vi ser et stigende globalt fokus på at løse de klimaudfordringer, som vi står overfor. Her spiller vores energieffektive teknologier en afgørende rolle. For at vedblive at være relevant for fremtiden har vi brug for stærke ingeniøruddannelser.

Efterspørgsel på ingeniører

Centeret skal have nye uddannelser indenfor mekanikområdet for at imødekomme den efterspørgsel på ingeniører, der i fremtiden vil komme fra virksomheder.

Beregninger, som Ingeniørforeningen IDA for Engineer the Future har foretaget, viser, at der i 2025 vil mangle 10.000 kandidater indenfor Science, Tech, Engineering og Math.

Frem mod 2030 investeres der mere end 93. mio. kroner i centret.