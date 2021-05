Politiet massivt til stede efter knivstikkeri: To gerningsmænd på fri fod

To mænd på 23 og 26 år er natten mellem fredag og lørdag stukket med kniv i Sønderborg.

Knivstikkeriet skete på Stengade, og politiet fik anmeldelsen klokken 01.44.

De to forurettede er begge lokale. En af de sårede - den 23-årige mand - er blevet bragt til behandling på Odense Universitetshospital, mens den 26-årige er udskrevet lørdag morgen efter behandling af sine skader.

I den forbindelse mener politiet at vide, at der er to gerningsmænd, som nu er på fri fod.