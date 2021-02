Sønderborg-butikker har succes med live-salg på Facebook

Corona-lukningen har på mange måder forandret det bylivet i Sønderborg og en tur gennem Perlegade og Jernbanegade vidner om, at detailhandlen er på vågeblusset

Det forsøger den lokale handelstandsforening "Vores Sønderborg" i samarbejde med SønderborgNYT at gøre noget ved virtuelt med livesalg via SønderborgNYTs Facebookside.

Hver butik præsenterer en række produkter og gode tilbud og via Facebook, kan seerne købe de præsenterede varer med et JA TAK + varens navn og får man en ’thumbs up’, er varen købt.

- Da Vores Sønderborg foreslog dette nye tiltag, slog vi til med det samme. Vi vil rigtig gerne bakke op omkring de lokale detailbutikker, fordi detailhandlen er så vigtig for at kunne skabe en levende og attraktiv by for sønderborgensere og turisterne, siger Michael Kjær fra SønderborgNYT.

Han er den virtuelle vært, når de lokale butikker besøges i den direkte web-tv-udsendelse.

- Der er brug for, at butikkerne bliver koblet sammen med kunderne og det kan vi gøre med dette initiativ, hvor SønderborgNYTs mange Facebook-følgere bakker op og skaber livsnødvendig omsætning hos vores detailbutikker, siger Axel Nielsen, citymanager hos Vores Sønderborg.

SønderborgNYTs Facebook side følges af flere end 24.500 sønderborgensere og er blandt de mest benyttede Facebooksider i Sønderborg.

En række byer har lavet lignende initiativer - eksempelvis Vejle.