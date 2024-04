Staten overtager al vedligeholdelse af Kongehusets sommerresidens

Fremover er det staten, der betaler for at holde slottet i Gråsten i stand.



Det er et af punkterne i regeringens nye lovforslag, der skal bringe den samlede ydelse til Kongehuset op på 143,8 millioner kroner om året.

Forslaget vækker glæde i byen, der har taget navn efter slottet.

- Det er rigtig fint. Det er et gammelt slot, og det trænger. Gråsten er jo opstået på grund af slottet. Byen ville ikke være der, hvis slottet ikke var, fortæller Hanne Næsborg Andersen, der er formand i Historisk Forening for Gråsten By og Egn.

Også kommunens borgmester er glad for beslutningen.

- Der er ingen tvivl om, at for os, der bor her, er det en del af vores stolthed, at vi har slottet, og at de kongelig kommer her. Turistmæssigt betyder det også rigtigt meget, og der er da godt, at alt tyder på, at slottet vil have en central plads fremover, siger Erik Lauritzen, socialdemokratiet.