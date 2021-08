Syvårige Patricia har ikke været i skole i et år: Hun er for klog og flytter nu til Tyskland

De problemer kender psykolog Heidi Foldager godt til. Det er et reelt problem for højt begavede børn, at de i mange tilfælde ikke kan finde sig til rette i skolen.



- De fleste højt begavede børn møder en dansk folkeskole, der simpelthen ikke er indrettet til at tage vare på de særlige udfordringer, et højt begavet barn giver, siger hun.

Et luksusproblem

Familien Goudarzi Nielsen har ad flere omgange forsøgt at få hjælp til Patricias skolegang, men beskeden fra Sønderborg Kommune har været nedslående.

- Jeg har ringet flere gange og sagt, at vi har brug for hjælp til at finde det rigtige tilbud. Men beskeden, jeg fik fra Sønderborg Kommune, var, at det er et luksusproblem. Det er ikke et luksusproblem, fordi mange højt begavede børn, der ikke får de udfordringer, de har brug for, får problemer senere i skolen, siger Patricias mor.

For familien Goudarzi Nielsen betyder den manglende forståelse for Patricias særlige begavelse, at de nu flytter til Tyskland



- Vi vælger at flytte til Berlin indenfor den nærmeste fremtid. Tyskland har en helt anden forståelse for de problemer, som højt begavede børn står med. Det, har vi valgt, er vigtigere end at skulle slås med et trægt skolesystem i Danmark, slutter Henrik Goudarzi Nielsen.