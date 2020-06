Eksklusiv koncert med Signe Svendsen på TV SYD i aften

Sommeren er over os, men som bekendt er der næsten intet, der er, som det plejer i år. Stribevis af festivaler og koncerter er blevet aflyst, men det råder TV SYD nu bod på i et unikt samarbejde med MusikKolding, der blandt andet står for de traditionsrige open-air koncerter "Sommer ved Søen" i Kolding.

Sammen med en række populære kunstnere, der havde glædet sig til at optræde til "Sommer ved Søen", skaber vi nu fire helt specielle og midlertidige koncertscener med livemusik. Fire torsdage henover over sommeren er der "Sommer Pop Up", hvor sang og musik kan opleves live på overraskende steder i Kolding. Torsdag aften kan TV SYD's velkendte vært Dorte Callesen byde velkommen på pop-up-scenen til sanger og sangskriver Signe Svendsen.

Koncerten bliver afviklet på et indtil videre hemmeligt sted i Kolding, men er man i nærheden, vil man ikke være i tvivl om det, når klokken bliver 20.00 og en forventningsfuld Signe Svendsen går på scenen:

- Jeg synes, det er en meget god idé med de her koncerter, selvom jeg selvfølgelig er ærgerlig over, at vi ikke kan optræde for et større publikum i øjeblikket, siger Signe Svendsen til TV SYD forud for aftenens koncert.

Efter flere måneders nedlukning spillede hun sin første koncert i sidste weekend, og det var en stor oplevelse for både optrædende og publikum, at live-musikken kom igang igen:

- Der var en taknemmelighed, der lå ind over det hele, og jeg blev meget bevidst om, hvor glad jeg er for mit arbejde, siger Svendsen, der glæder sig til at blive den første optrædende kunstner i "Sommer Pop Up":

- Det er lynhurtigt kommet på skinner, og det har en fed energi over sig, og vi glæder os til bare at spille fra hjertet, fortæller Signe Svendsen, der tager sin faste makker Palle Hjorth med til torsdagens koncert.

Dem kan du opleve til "Sommer Pop Up" 25. juni: Signe Svendsen

9. juli: Humørekspressen

16. juli: Erann DD

30. juli: Hardinger Band



Alle koncerter sendes direkte på TV SYD+ kl. 20.00 og streames også live på tvsyd.dk og TV SYD Play.



Koncerterne arrangeres af MusikKolding i samarbejde med TV SYD.



Af hensyn til forbuddet mod større forsamlinger bliver koncertstedet ikke annonceret offentligt, men forbipasserende kan være heldige at opleve koncerten. Til gengæld kan alle opleve koncerten direkte i fjernsynet, når den bliver sendt på TV SYD+ og streamet live på tvsyd.dk torsdag kl. 20.00.

- Vi er glade for, at MusikKolding er gået med os ind i det her samarbejde med meget kort varsel, og vi ser frem til at sende fire forskellige og spændende livekoncerter i TV SYD-regi henover sommeren. Tidligere under corona-nedlukningen fik vi gode erfaringer med at præsentere live-musik på nye måder, da vi arrangerede "Altankoncerter" i samarbejde med Jelling Musikfestival og Vejle Musikteater, siger TV SYD's direktør Betina Bendix.

Foruden koncerten i aften med Signe Svendsen optræder Humørekspressen, Erann DD og Hardinger Band også til "Sommer Pop Up". Alle er det kunstnere, der egentlig skulle have optrådt ved årets "Sommer ved Søen"-koncerter, men som nu kan opleves til "Sommer Pop Up", sådan at der nu, hvor sommeren er over os, alligevel stadig er livemusik, næsten som der plejer.