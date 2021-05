Endnu et æg klækket: Nu er der fire storkeunger i reden

Kom med dit bud på et navn

Det er den tyske hunstork med ringmærket 7T094, der er moderen til ungerne. Hunstorken skal nu have et andet navn end blot nogle tal og bogstaver.

Du kan komme med dit bud på et navn til den treårige hunstork. Sidste chance for at sende et forslag er i morgen mandag inden klokken 9.00.

Send os dit forslag i en mail til storke@tvsyd.dk.