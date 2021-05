Det går stærkt: Tredje unge ude af ægget

Storkemor skal have et navn

Det er Clyde der er storkefaderen til ungerne, og en treårig tysk hunstork med ringmærket 7T094, der er moderen.

Men den tyske stork skal selvfølgelig ikke blot have et nummer, men et navn. Og det har du mulighed for at komme med forslag til, hvis du inden mandag den 17. maj klokken 9.00 sender dit forslag og med en begrundelse for netop det navn.

Mailen sendes til storke@tvsyd.dk.