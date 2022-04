Det kører næsten på klokkeslæt.

I går aftes skete det så igen. Hunstorken Connie lagde sit tredje storkeæg klokken 21.45. To døgn og et minut efter, at æg nummer to blev lagt mandag klokken 21.44.

Men der er plads til flere. Storke kan lægge op til fem-seks æg, og i år er der udsigt til tidlig ægklækning.

Det første æg kom nemlig allerede den 2.april og det er det tidligste nogensinde i reden i Smedager.

Du kan følge livet i storkereden døgnet rundt på vores storke-tv.