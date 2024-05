Ekspert kalder livet i tv-rede for usædvanlig

Det går rigtig godt med at finde føde til ungerne.

Ifølge storkeeksperten er forældrestorkene efter en tid med mange regnorme nu begyndt at lede efter mad i de mange vandhuller, der siden 2017 er etableret som spisekammer omkring Smedager.

- Vi kan se, at de gylper massevis af frøer, padder og salamandere op. Og dem finder de ude i vandhullerne. Det er jo fuldstændig, som vi drømte om, da vi begyndte at anlægge dem (vandhullerne red.,) for nogle år siden, og det lover bare godt for fremtiden.



Dygtige storkeforældre

Selvom menuen og maden er på plads, så skal der mere til, når et storkepar med succes skal opfostre fem unger.

- Connie og Thorkil er virkeligt gode til at passe på ungerne. For få dage siden var der eksempelvis et regnskyl, hvor både Connie og Clyde lagde sig ovenpå alle fem unger for at beskytte dem mod regnen. Det øger bare chancerne for overlevelse, siger Jess Frederiksen.