Eksperter: Hollandske storke kan også være tyske

Storke er ens, ligegyldigt om de er opvokset i en rede i Holland, Tyskland eller Danmark. Kun en ringmærkning afslører fødestedet.

Selvom det oprindeligt hed sig, at det nye storkepar i reden i Smedager var fra Holland, præciserer eksperterne fra Storkene.dk nu, at det meget nemt kan forholde sig anderledes.

- De kan stadig sagtens være hollændere, men i realiteten kan de også være fra Tyskland eller Polen. Dog er det mest nærliggende, at de kommer fra enten Holland eller Tyskland, fordi bestanden her har været i så voldsom vækst de senere år, siger Mogens Lange fra Storkene.dk til TV SYD.

For mange storke til for få mærker

Storkeparret i Smedager er ikke ringmærket. De er begge lige på kanten af at være kønsmodne, hvilket vil sige omkring tre år gamle.

For tre år siden i 2017 var bestanden i Slesvig-Holsten i underkanten af 300 ynglende par, der hver især i gennemsnit fik én eller flere flyvefærdige unger. Men ikke alle blev ringmærket.

- I hele Slesvig-Holsten blev 200 storkeunger ringmærket det år. Men hele 420 storke kom til verden, så der var simpelthen ikke ringmærker nok til at registrere alle, fortæller Mogens Lange.

Storkeunger ringmærkes i fem-ugers alderen, og ud over manglen på ringmærker er der også mangel på frivillige hænder til at ringmærke flere.

Holland har ligesom de nordtyske delstater Slesvig-Holsten og Niedersachsen oplevet en voldsom fremgang i bestanden, hvor der i dag yngler et sted mellem 1.200 og 1.500 storkepar.

- Det har haft den betydning, at i gode sæsoner med mange unger i rederne, er ikke alle storkeunger blevet ringmærket, fortæller han.

Tommy var tysk

Hunstorken Annika er heller ikke ringmærket. Men hendes nu afdøde mage, Tommy, var til gengæld.

Hans oprindelse kan bestemmes til den lille tyske by Hitzhusen ca. 120 kilometer syd for den dansk-tyske grænse. Tommy blev ringmærket for ti år siden i 2010.