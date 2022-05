55 strande med flag: Her kan du bade i rent vand

Vandtemperaturen ved de syd- og sønderjyske kyster ligger i disse dage på 10-12 grader celcius. Varmt for en vinterbader og sikkert lidt for koldt for en bade-turist med hang til ti grader mere.

Men begge typer vil garanteret sætte pris på rent vand, et toilet i nærheden og mulighed for at komme af med sit affald. Alt sammen muligt på de strande hvor et blåt flag eller badepunktsflag vajer.

Det er situationen på 55 steder i Syd- og Sønderjylland. 44 strande kan hæve det blå flag i flagstangen, mens 11 steder kan kalde sig “badepunkt”. (Se kort nederst i artiklen)

Det blå flag er en international mærkning, mens badepunkt er en nordisk ide. Begge administreres af Friluftsrådet.

I Esbjerg og Varde kommuner er 11 strande udstyret med et flag - ikke det blå, men badepunktsflaget.

I resten af Syd- og Sønderjylland har alle badesteder undtagen Jels Søbad et blåt flag.

I Danmark er der i alt 169 strande med blåt flag og 53 badepunkter i år.