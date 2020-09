Aflyste julefrokoster rammer restaurationer

Mange medarbejdere skal se langt efter festlige mængder af snaps og ris a la mande i år. Covid-19 er nemlig ikke et lukket kapitel. Mange virksomheder påvirkes stadig af konsekvenserne, og nu er det blevet julefrokosternes tur.

Store virksomheder som Sydbank og Danfoss har allerede meldt deres medarbejdere, at den store fest ikke bliver i år.

Tilbage står restaurationer, som blandt andre Hotel Rødekro, der leverer maden til julefrokoster i Sønderjyllandshallen, der på nuværende tidspunkt har fået aflysninger for 500.000 kroner.

På den ene side gør det selvfølgelig rigtig ondt med aflysningen, men samtidig er det med rigtig stor forståelse for, at det bliver nødt til at være sådan. Erik Jørgensen, indehaver af Hotel Rødekro

En økonomisk udfordring

Med de forskellige restriktioner for årets sammenkomster vil det blive svært at sammensætte en julefrokost, som den de fleste kender. Dans er eksmpelvis blevet en sværere disciplin, da Hotel Rødekro vil skulle bruge dobbelt så meget plads. Dertil kommer den øgede afstand, som trækker gæsterne fra hinanden.

- På den ene side gør det selvfølgelig rigtig ondt med aflysningen, men samtidig er det med rigtig stor forståelse for, at det bliver nødt til at være sådan, siger Erik Jørgensen, indehaver af Hotel Rødekro.

Det kan få stor indflydelse på omsætningen, hvilket brancheorganisationen for hotel-, restaurant- og turisterhvervet, Horesta, også påpeger.

- For nogle virksomheder er det nærmest den ene aktivitet, som giver størst omsætning afhængig af virksomhedens type. Men for mange betyder det hele forskellen på, om man ender med at få røde tal eller sorte tal, når man afslutter året, siger Nadeem Wasi, medlemschef i Horesta.

Julefrokoster på nye måder

Selvom der er blevet spændt ben for de traditionelle julefrokoster, er det ikke en helt afskrevet lejlighed til en fest.

På Hotel Rødekro er de klar med mindre arrangementer både i og udenfor huset til dem, som stadig ønsker en bid af julens menu.

- Jeg har en forhåbning om, at omsætningen i et vis omfang kommer til at flytte sig, siger Erik Jørgensen, indehaver af Hotel Rødekro om den kommende højtid.

Det bakker Horesta op om.

- Det kan godt være, man skal gentænke sit julefrokostarrangement, men der ved jeg, at vores medlemmer er behjælpelige med at tænke på nye måder at afvikle en rigtig god julefrokost på, siger Nadeem Wasi, medlemschef i Horesta.