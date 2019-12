Borgmester: Nye tiltag mod misbrug af lattergas er på tide

Små, sølvfarvede patroner, der ligger efterladt og flyder rundt omkring i naturen, er ikke noget sjældent syn i mange syd- og sønderjyske kommuner.

Det er især virkeligheden efter en weekend, hvor mange unge har været i byen og inhaleret lattergas.

For første gang nogensinde er de unges brug af lattergas blevet kortlagt. Èn af konklusionerne i Sundhedsministeriets rapport lyder, at 17 procent af de unge mænd på erhvervsskolerne og gymnasierne har prøvet lattergaspatroner, mens halvt så mange piger bruger lattergas.

Regeringen mener, at der er behov for at få de tal ned, og derfor har den i dag fremlagt en plan for, hvordan det skal ske.

- Det skal vi have stoppet. For det er ikke ufarligt, som nogen måske tror. Misbrug af lattergas kan have alvorlige helbredsmæssige konsekvenser og kan i værste fald være livsfarligt, siger sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke, Socialdemokratiet, i en pressemeddelelse.

Nye tiltag er nødvendige

Hvis man misbruger lattergas, kan nogle af konsekvenserne være kvælningsdød, varige hjerne- og nerveskader og psykiske og fysiske komplikationer for resten af livet. Det oplyser en pressemeddelse fra Sundheds- og Ældreministeriet.

TV SYD har kontaktet samtlige 14 kommuner i vores sendeområde for at høre, om de kender til problemet med unge, der misbruger lattergas.

Den rundringning viser, at man i over halvdelen af sendeområdet oplever, at unge bruger lattergas til noget, det ikke er beregnet til.

Det sker blandt andet i Kolding Kommune, hvor borgmesteren hilser de nye tiltag meget velkomment.

- Jeg kan ikke forstå, at det ikke er sket noget før, så jeg synes, det er på tide, at der bliver gjort noget, siger Jørn Pedersen, borgmester, Kolding Kommune, (V).