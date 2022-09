Cheføkonom ser både godt og skidt i hjælpepakke

Ingen stor stor-økonomisk påvirking

Når der som i denne aftale pumpes penge ud i samfundet, når borgerne får flere penge mellem hænderne end ellers, så kan det påvirke økonomien i en negativ retning. Søren Kristensen fra Sydbank forventer dog ikke, at man se den store økonomiske påvirkning af den pakke, der netop er indgået.

- Det som de skal have ros for, er at aftalen er finansieret. Det vil få en let konsekvens for inflationen, siger Søren Kristensen.

Grunden til det skal blandt andet findes i, at man ikke bare giver folk penge, men giver dem muligheden for at udskyde betalinger, således at folk i øjeblikket har flere penge, men at det fungerer som en slags lån til staten.

- Det er vigtigt, at det er lån - og ikke bare penge, man giver til folk, der bruger strøm, siger Søren Kristensen, chefanalytiker i Sydbank.