Stor forskel på fjernvarmepriser: 15.000 kroner forskel på 20 kilometer

Det betyder, at prisen for at opvarme et standardhus på 130 kvadratmeter næste år ender på 27.911 kroner for et år. Til sammenligning koster det 11.994 kroner i Brørup. Årsagen til den lave pris i Brørup skal findes i kedlerne, som laver træflis om til varme.

- Vi har været dygtige og heldige og få anskaffet også de rigtige parametre til at producere varme på, så vi har en palette af gas, vi kan bruge, vi kan bruge el, og vi kan bruge flis, lyder det fra Ole Arendttorp, der er bestyrelsesformand, Brørup Fjernvarme.

Dobbelt pris

Faktisk går det så godt i Brørup, at fjernvarmekunderne kan se frem til at få penge tilbage i 2022 og kun får en lille prisstigning i 2023, og det er noget, kunderne kan lide.

- Det er det jo noget af det bedste lige for tiden - og det billigste, så det er vi virkelig glade for, siger Bent Juhl Brorly fra Brørup, og Jørn Holmgaard stemmer i.

- Vi er heldige i forhold til nabobyerne og måske også mange andre steder i Danmark, siger han.