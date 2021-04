Chokoladepåskeæg triller ud ad døren som aldrig før hos de lokale producenter

Nøjagtig samme tendens oplever de i Christiansfeld:

- Der har været et stigende salg online til private men også til virksomheder og gavefirmaer. Og så har vi mærket, at butikkerne har fået lov at åbne igen kort før påske, så de har her lige før 'deadline' også hentet masser af påskeæg, siger Gitte Minck Kohls, der samtidig fortæller, at hylderne i firmaets tre butikker i henholdsvis Haderslev, København og i Christiansfeld samt på fabrikken samme sted simpelthen er støvsuget for chokoladeæg.

Fra hønseæg til chokoladeæg

Selvom vi måske synes, at chokoladepåskeæg altid har været her, så er det faktisk forholdsvis nyt set med de historiske briller på.

- Chokoladeæg blev først 'moderne' og en delikatesse, da hønseæg blev for almindelige og kedelige, fordi det begyndte at blive noget, man kunne få hele året, fortæller Caroline Nyvang, der er senior- og traditionsforsker ved det Kgl. bibliotek.

Overgangen fra hønseæg til chokoladeæg til påske skete lige så stille med industrialiseringen omkring år 1900. Her begyndte man at fremstille små sukkeræg og likøræg, og tendensen tog for alvor fart efter anden verdenskrig:



Et symbol på liv

- Selvom man fortsat bruger hønseæg i madlavningen til påskefrokosterne og som pynt på påskebordene, og man stadig nogle steder triller påskeæg, så er det chokoladeæg, vi i dag anser for at være de 'rigtige' påskeæg, forklarer Caroline Nyvang, og fortsætter:

- Men i det gamle danske bondesamfund var hønseæg en særlig luksus, som man så frem til at få igen efter en lang vinter. Man havde måske længe kun haft lidt salt flæsk i forrådskammeret, der var lavvande i melsækken og råddent brød i brødkurven, så når vi nåede påske og dermed foråret, så kom æggeproduktion i gang igen, og det var en kærkommen mundfuld protein. Æg var simpelthen lækkert og en udsøgt delikatesse på den tid, fordi det kunne give os ny næring, forklarer traditionsforskeren.



Det med æg til påske har eksisteret i tusindvis af år både som et hedensk og et kristent symbol, hvor ægget symboliserer liv og forårets komme.

Ifølge den bibelske fortælling indtog Jesus den sidste nadver skærtorsdag sammen med sine disciple. Langfredag blev han korsfæstet og begravet. Og to dage senere genopstod han fra de døde – som er det, vi fejrer om søndagen påskedag, hvor det også er traditionen, at vi giver hinanden påskeæg - i dag chokoladepåskeæg.