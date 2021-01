Dagens smittetal: Svagt fald i antal smittede - flere indlagte

Det samlede antal registrerede coronasmittede i de 14 syd- og sønderjyske kommuner falder med 35 siden søndag målt over de sidste syv dage, viser dagens opgørelse fra Statens Serum Institut (SSI).

Det største fald er sket i Horsens og i Kolding.

Ellers ligger alle kommuner stort set med samme antal smittede som i weekenden. Fanø er på femtedagen uden registrerede covid-19 smittede.



Kun Esbjerg ligger lige nu med et incidental på over 200, som er antal smittede per 100.000 indbyggere.

I Billund og Hedensted kommuner er incidenstallene under 100 med henholdsvis 94 og 92. Det er dog stadig et højt smittetal. Myndighedernes bekymringsgrænse går ved et incidenstal på 20.

Flere indlægges

Der er det seneste døgn registreret 1.239 nye tilfælde med coronavirus i Danmark. Af dem er de 223 fundet i Region Midtjylland og 191 i Region Syddanmark.

Desuden stiger antallet af indlæggelser med 45 personer, så i alt 920 personer er indlagt med covid-19 på hospitalerne, viser opgørelsen fra SSI.

Regionale tal for indlæggelser og dødsfald

I Region Syddanmark drejer det sig om 103 indlagt personer, og det er syv flere end søndag, og af dem ligger 19 på intensiv.

I Region Midtjylland, som Horsens og Hedensted kommuner hører under, ligger mandag 127 på hospitalet, hvoraf 24 personer er indlagt på intensiv. Det er syv flere indlagte end i weekenden.



27 personer i Danmark er det seneste døgn døde med covid-19 i kroppen. Det drejer sig om otte dødsfald i Region Midtjylland og et dødsfald i Region Syddanmark.