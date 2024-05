Det bekymrer interesseorganisationen, der arbejder for at samle og formidle viden om landdistrikter og arbejder politisk for at skabe udviklingsmuligheder i hele landet.

- Den lokale dagligvarebutik og detailhandel er en livsnerve for landdistrikternes udvikling, for det skaber vækst, liv og bosætning med et stærkt handelsliv. Derfor er det alarmerende, at hver 10. dagligvarebutik er forsvundet i landdistrikterne på blot 6 år. Det understreger i høj grad behovet for, at der kommer politisk fokus på at værne om handelslivet lokalt, siger Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd.