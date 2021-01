Danske grænsependlere skal også fremvise coronatest, mener tysk ministerpræsident

- Jeg ville gå varmt ind for, at vi havde de samme regler som i Danmark, siger Daniel Günther til avisen.



Opfordringen til at indføre samme restriktioner for danskerne, som Danmark har for udenlandske statsborgere, er udbredelsen af den muterede corona-virus i Storbritannien.

Den er lige nu skyld i, at det britiske sundhedsvæsen står over for et kollaps.

- I Tyskland sætter vi alt i bevægelse for at få epidemien under kontrol. Så ville det være et paradoks, hvis de bestræbelser blev modarbejdet af smitte fra udlandet. Vi skal gøre alt for, at de intensive afdelinger i Tyskland fortsat kan håndtere det stigende antal alvorligt syge coronapatienter, fortæller ministerpræsidenten.