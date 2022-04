Den midlertidige grænsekontrol har varet over fem år - forlænges igen

Regeringen vil igen forlænge den midlertidige grænsekontrol denne gang til november 2022. Den midlertidige grænsekontrol har varet i mere end fem år.



Det viser et brev fra Justitsministeriet til Folketingets Retsudvalg.

Begrundelsen for forlængelsen er denne gang terrortrussel og organiseret kriminalitet i Sverige. Det skriver regeringen i et brev til EU-Kommissionen.

I brevet fremgår det, at Center for Terroranalyse vurderer, at der kan være flygtninge og migranter, som ankommer til Europa, der udgør en terrortrussel for Danmark.

Center for Terroranalyse vurderer ifølge brevet, at de større flygtningestrømme, der er udløst af krigen i Ukraine, kan blive udnyttet af personer, som udgør en trussel for Danmark.

Derudover bekymrer truslen fra organiserede kriminelle i Sverige også fortsat, skriver regeringen i brevet.

- På denne baggrund og efter grundige overvejelser, vurderer den danske regering, at den midlertidige interne grænsekontrol er et nødvendigt og effektivt middel til at adressere disse trusler, lyder det i brevet.

Alternative tiltag vil ikke have samme effekt, skriver justitsminister Nick Hækkerup (S) i brevet.

Forlængelsen af kontrollen gælder fra 12. maj 2022 og seks måneder frem. Det fremgår af brevet til EU-Kommissionen, som Folketingets Retsudvalg også har fået.

Danmark har haft fysisk grænsekontrol siden januar 2016, da den blev indført på grund af den daværende flygtningekrise.

Grænsekontrollen vil have fokus på flere af Danmarks ydre grænser.

Det gælder både den dansk-tyske landgrænse og den svensk-danske landgrænse - Øresundsforbindelsen. Samtidig vil der også være fokus på danske havne, hvor der er færgeforbindelser til Tyskland og Sverige.

På grund af Schengensamarbejdet er de indre grænser i EU reelt ophævet for at sikre fri bevægelighed. Men medlemslandene i EU kan indføre midlertidig grænsekontrol af hensyn til deres indre sikkerhed.

Grænsekontrollen må kun indføres for seks måneder ad gangen.

Det er de medlemslande, der har grænser til lande uden for EU, som står for grænsekontrollen på EU's ydre grænser.