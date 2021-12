Diskoteker får bøde for karteldannelse

Aftaler har stået på i op til 15 år

Overtrædelserne for de enkelte virksomheder løber over perioder fra et år og ni måneder og op til 15 år og ti måneder.

Bøderne bliver på mellem 28.000 til 278.000 kroner, og de er fastsat på baggrund af overtrædelsernes varighed, grovhed og virksomhedernes omsætninger.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fortæller at bøderne er lave sammenlignet med bøder for lignende overtrædelser, hvilket skyldes, at bøderne maksimalt kan udgøre ti procent af virksomhedernes samlede omsætning fra året forinden.

Altså er det omsætningen for 2020, hvor diskoteker har måttet holde lukket i en længere periode på grund af covid-19, der er udgangspunktet for bødeniveauet.

Ved fastsættelsen af bøderne har der også været en formidlende omstændighed, i og med at virksomhederne selv har været med til at opklare sagerne.