Engell forudser blodigt formandsvalg i DF

Om to måneder skal Dansk Folkeparti vælge en ny formand. Og det kan blive en dramatisk formandsvalgkamp, forudser politisk kommentar Hans Engell.

- Det kan godt blive en blodig sag, frem til at de får valgt en ny formand i Dansk Folkeparti. Selve valgkampen kan blive en voldsom omgang. Det er jeg ikke i tvivl om, siger han.

Lørdag satte partiets hovedbestyrelse en dato for et ekstraordinært landsmøde, hvor afløseren for den afgående formand Kristian Thulesen Dahl skal vælges.

Det bliver den 23. januar i Herning. Formandskandidater kan melde sig frem til 7. januar.

Da Kristian Thulesen Dahl overtog formandsposten fra Pia Kjærsgaard i 2012 skete det fredeligt. "Kronprins Kristian" var for partiets medlemmer den naturlige arvtager.

Men denne gang er fronterne forud for formandsvalget trukket skarpt op.

Endnu ingen officielle kandidater

Det var allerede ganske tydeligt, da medlemmerne af hovedbestyrelsen lørdag ankom til mødet, der blev afholdt på Hotel Trinity & Konference Center i Fredericia.

Peter Kofod, som sidder i Europa-Parlamentet for partiet, havde på forhånd argumenteret for, at årsmødet skulle udskydes til efter afgørelserne i Morten Messerschmidts retssag i Landsretten og rigsretssagen mod Inger Støjberg.

Messerschmidt kaldte det ikke overraskende "en god idé".

Men sådan gik det ikke. Thulesen Dahl ville hellere gøre processen så kort som mulig. Det samme ville flere andre hovedbestyrelsesmedlemmer, blandt andre Martin Henriksen.

- De står så stærkt overfor hinanden. Martin Henriksen og Messerschmidt har de sidste år sagt hårde ord om hinanden, og forholdet mellem Thulesen Dahl og Messerschmidt er heller ikke ligefrem i top, siger Hans Engell.

- Det er det heller ikke mellem Pia Kjærsgaard og Kristian Thulesen Dahl. Så på den måde har de mange interne konflikter.

Endnu har ingen meldt sig som kandidat til formandsposten.

Ud over Morten Messerschmidt og Inger Støjberg bliver Peter Kofod og Martin Henriksen ofte nævnt som bud på en ny formand.

Sidstnævnte har talt åbent om intern strid og fløjkrige i partiet. Striden har handlet om retningen og tonen i Dansk Folkepartis udlændingepolitik, altså selve partiets dna.

Alligevel blev han som stemmetopscorer genvalgt til partiets hovedbestyrelse ved årsmødet i september.

Det var Pia Kjærsgaard tydeligt utilfreds med. Det signalerede hun blandt andet ved at vende tommelfingeren ned under Henriksens tale.