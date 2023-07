Engelsksprogede uddannelser er i høj kurs - alligevel må få læse dem

En beslutning, som er politisk bestemt, da Folketinget frygter, at for mange af de studerende vender næsen hjemad i stedet for at blive i Danmark.

Og det frustrerer Jakob Grumsen, der er ejer og direktør i Grumsen Development, som har flere engelsktalende ansatte, som er uddannet i Esbjerg.



- Jeg er træt af det. Det er megasvært at finde gode ansatte i forvejen, så jeg kan slet ikke forstå, at staten har valgt at tage den beslutning, siger Jakob Grumsen.

Overvejer at blive i Danmark

En af de ansatte i Grumsen Development er Matej Mazur fra Slovakiet, der er praktikant på stedet og læser en IT-uddannelse i Esbjerg.

- Jeg er her i Danmark for at fortsætte min IT-uddannelse, for jeg startede min uddannelse i Slovakiet i gymnasiet. Men jeg hørte, at uddannelsen her er mere praktisk orienteret, og det tiltaler mig, siger Matej Mazur.