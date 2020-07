EU vedtager bedre forhold for chauffører

Den nye vejpakke har været undervejs længe - meget længe. Og emnet har optaget Henning Hyllested, valgt i Esbjerg for Enhedslisten, siden han blev valgt ind i Folketinget i 2011.

- Det er et kæmpeskridt og et kæmpeslag mod social dumping, og det falder godt i slag med det, vi arbejder med herhjemme, siger Henning Hyllested til TV SYD.

Vejpakken betyder, at udenlandske chauffører skal aflønnes efter danske overenskomster, når de for eksempel kører i Danmark. Det skal forhindre, at vognmænd misbruger cabotageordningen og lader østeuropæiske chauffører køre for lud og koldt vand. Det har nogle gange ført til, at chaffører har boet under helt umenneskelige forhold, som det er rullet op i forbindelse med sagen mod Kurt Beier Transport.

Dele af vejpakken kan træde i kraft allerede til sommer, andre vil blive indført i løbet af de næste fem år.

Vejpakken har været omstridt, hvor østeuropæiske lande har været interesserede i, at deres chauffører kunne køre så meget som muligt i det rigere Vesteuropa, der på sin side har været interesseret i at forhindre det. Østeuropæerne frygter, at det vil koste arbejdspladser der, og i Danmark er håbet, at det vil gøre det lettere for danske chauffører at klare sig i konkurrencen om pladserne bag rattet i de store trækkere.

Også i DI, Dansk Industri, er der glæde.

- Ja, det er en fordel, at vi nu kender spillereglerne. Vi har haft svært ved den usikkerhed, der har været. Men jeg forventer nu, at der også vil blive gjort mere for at håndhæve reglerne. Vi har oplevet stor forskel på, hvor meget forskellige lande er gået op i at bruge de regler, der allerede findes, siger Michael Svane, branchedirektør, DI.

Vejpakken har været på vej gennem EU-systemet siden 2017.