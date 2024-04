Fåreavler tvivler på statsstøttet ulvesikring, men vil gerne have det

Ulvenes tilstedeværelse giver jævnligt problemer hos fåreavlerne, da ulvene også angriber får og lam i jagten på føde.

Svært at ulvesikre alle hegn

Torben Kousgaard har søgt penge til et mobilt hegn, da han ikke kan finde ressourcer til at vedligeholde et fast hegn.

- Jeg har søgt om 100.000 til et mobilt hegn, og det kan dække fem kilometer. I dag har jeg 30 kilometer hegn. Jeg kommer ikke til at kunne vedligeholde alt mit faste hegn. Det vil være alt for dyrt og tage alt for lang tid, siger han og fortsætter:



- Ved det faste hegn vil jeg være nødt til at slå græs ofte, da første tråd med stød er placeret 20 centimeter over jorden, og den skal være fri. Det kan jeg undgå med et mobilt hegn, som jeg kan flytte.



Hvorfor skal skatteborgerne give penge til, at du/I kan få et hegn op?