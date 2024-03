Fem mænd tiltales for omfattende handel med dopingmidler

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.



Handlen omfatter millioner af kroner og indsmugling af mere end 20 ton doping, lægemidler og narkotika, der er blevet smuglet fra Indien til Danmark.

- Der er tale om en meget stor mængde doping, som umiddelbart er uden fortilfælde i Danmark, siger advokaturchef Jannie Nøhr fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

En af de tiltalte er en 40-årig mand, som menes at have smuglet minimum 20,5 ton doping, lægemidler og narkotika fra udlandet og ind i Danmark.

Ud over den 40-årige mand er fire mænd tiltalt for på forskellig vis at have stået for pakning, distribution og afhentning af forsendelser af dopingmidler.

Sagen blev første gang kendt i offentligheden i slutningen af august sidste år, da politiet havde beslaglagt 1,3 millioner ulovlige piller.

Aktionen er sket i samarbejde med det tyske toldvæsen og fandt sted på adskillige adresser.

Tre af mændene er fra Syddanmark, en er tysk statsborger og en dansk statsborger bosat i Tyskland.



Tre af de fem tiltalte sidder fængslet, mens to er blevet løsladt undervejs i efterforskningen.



Sagen kommer for Retten i Kolding, hvor der har afsat ti retsdage. Sagen indledes torsdag den 16. maj, og der ventes dom i juli.