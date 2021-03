Feriehusudlejerne er svært utilfredse med genåbningsplanen

Feriehusudlejernes brancheorganisation er svært utilfredse med, at de fortsat lukkede grænser ikke er nævnt med et ord i den genåbningsplan, som politikerne på Christiansborg mandag aften blev enige om.

- Det er dybt skadeligt for turistbranchen og uforståeligt. Det er som om Christiansborg ignorerer, at der er et kæmpe turisterhverv, der kæmper for at overleve, siger direktør i Feriehusudlejernes brancheorganisation, Carlos Villaro Lassen i en pressemeddelelse.

Han henviser til erfaringerne fra sidste sommer med mere end ti millioner udenlandske overnatninger i feriehuse og under ti isolerede smittetilfælde.

- Det viser at ophold i et sommerhus er en sikker ferieform, der ikke øger smitterisikoen, siger han.

- Vi viste, at vi kan håndtere udenlandske gæster i lejede sommerhuse uden at øge smittespredningen. Feriehusgæster kommer i egen bil fra områder i Tyskland med lavere smittetryk end i hovedstadsområdet, og de er gode til at holde afstand.