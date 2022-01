Festivalledere om genåbning: - Vi har armene helt over hovedet

- Jeg tror på, at vi kan komme tilbage i fuldt tempo - måske endda stærkere end før. Men det havde været svært at stable noget på benene, hvis vi skulle vente mere, siger festivaldirektøren.

Hos Tønder Festival har det slet ikke været en mulighed ikke at afvikle festival i 2022.

- Vi har ikke afholdt festivaler i to år, så nu kan vi ikke vente længere. Det er helt utænkeligt, at vi ikke afvikler en festival i år, siger Maria Theessink.

Klar - uanset hvad

Fælles for alle festivalerne er, at de næsten er helt klar til at skrue op for lydsystemerne på pladserne - der mangler kun lige at sætte de sidste hænder på.

En anden ting de alle har tilfælles er, at de er klar - uanset hvad.

- Hvis der skal vises coronapas, så finder vi en løsning. Hvis der skal være sprit over det hele, så er der det. Vi håber bare på, at vi igen kan være sammen, som vi var før corona, siger Anette Kastbjerg, formand for Kløften Festival.