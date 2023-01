Fremover mere privatisering, teknologi og frivillighed i velfærdssystemet

Det siger fire eksperter, som TV SYD har talt med i forbindelse med temaet 'Velfærd uden varme hænder', som alle TV 2-regionerne er gået sammen om.

Velfærdssystemet står nemlig over for udfordringer med at rekruttere og fastholde.

Tal, som TV SYD har fået aktindsigt i, viser eksempelvis, at Region Syddanmarks udgifter til vikarer er eksploderet de sidste fire år.

- Det er de fleste europæiske lande, som har disse udfordringer. Vi konkurrerer globalt om arbejdskraften. Vi kan sikkert godt tiltrække nogle læger og sygeplejersker, men ikke nok til at imødekomme det behov, vi har. Og med velfærdsteknologi er det begrænset, hvor meget man kan effektivisere, siger Jon Kvist, der forsker i velfærd på Roskilde Universitet.



