Hvordan løser vi manglen på varme hænder? Fire eksperter kommer med deres bud

Jon Kvist er professor på Roskilde Universitet, hvor han forsker i den nordiske velfærdsmodel og den danske model på arbejdsmarkedet. Desuden er han medlem af Reformkommissionen, der skal foreslå reformer, der tager hånd om komplekse udfordringer i samfundet.

Han kender idéerne med at hente arbejdskraft fra udlandet og lade smarte maskiner overtage flere opgaver.

- Det er de fleste europæiske lande, som har disse udfordringer. Vi konkurrerer globalt om arbejdskraften. Vi kan sikkert godt tiltrække nogle læger og sygeplejersker, men ikke nok til at imødekomme det behov, vi har. Og med velfærdsteknologi er det begrænset, hvor meget man kan effektivisere.

Derudover skal der gøres mere for at tiltrække nye medarbejdere og fastholde dem, man allerede har ved at skrue på løn og arbejdsvilkår.

En kombination af alle tiltagende vil hjælpe en del af vejen.

Men vigtigst af alt skal der laves en tillidsrevolution, som skal gøre op med bureaukratiet.

- Staten og politikerne på Christiansborg skal have mere tillid til, at regioner og kommuner gør det rigtige. Der skal også være mere tillid til, at velfærdsprofessionelle yder deres bedste, så de i stedet for at bruge så meget tid på dokumentation og proceskrav kan bruge den på omsorg og behandling.