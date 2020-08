Hunde afslørede ung narkosmugler - idømt fængsel i 12 år

Straffen til en ung litauer for at smugle narko over landegrænsen svarer præcist til niveauet i drabssager.

Fængsel i 12 år lyder afgørelsen i en dom, som Retten i Sønderborg har afsagt, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi torsdag.

Manden kom kørende i en personbil, hvor det viste sig, at der var skjult amfetaminolie i et særligt hulrum.

Olien svarer til 32,6 kilo på gadeplan, oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Amfetaminolien var skjult i et særligt hulrum i personbilen. Foto: Syd- og Sønderjyllands Politi

Narkohunde udviste interesse for bilen

Det var Toldstyrelsens narkohunde, som udviste særlig interesse for bilen, som var udtaget til kontrol 14. november 2019 ved Frøslev. Derefter blev den gået nøje efter, og i den forbindelse blev hulrummet nær reservehjulet opdaget.

Under sagen nægtede den 22-årige sig skyldig, oplyser anklagerfuldmægtig Mads-Emil Wietz.

- Han forklarede, at han troede, at der var tale om cigaretter, siger Mads-Emil Wietz.

Litaueren kom i en personbil fra Holland og havde kurs mod Norge. I stedet er det altså blevet til et langvarigt ophold bag danske tremmer. Desuden er han blevet udvist af Danmark.

Også sine hjul mister han. Bilen er ifølge dommen blevet konfiskeret, fordi den var særligt indrettet til smugling.

Den 22-årige har anket dommen, der blev afsagt onsdag, til Vestre Landsret, oplyser anklagemyndigheden.

Sådan blev amfetaminolien opbevaret. Foto: Syd- og Sønderjyllands Politi

Den fundne amfetaminolie svarer til 32,6 kilo på gadeplan. Foto: Syd- og Sønderjyllands Politi