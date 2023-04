Hvem er syd- og sønderjyderne? - En computer giver sit bud

Den fortæller, at syd- og sønderjydere er venlige, imødekommende og hjælpsomme - at vi er kendt for at være flittige og arbejdsomme, og at vi er et folkefærd, der rummer stor stolthed for vores kulturelle og historiske arv, men at vi kan være 'meget konservative i vores politiske holdninger'.

Og så beskriver den os som værende meget knyttet til vores familier og samfund, og at vi kan være meget loyale over for vores venner og naboer.

De Sønderjyske Alper

- Syd- og Sønderjylland har en rig historie og kultur, der er præget af dens placering tæt på grænsen til Tyskland og dens tilknytning til den dansk-tyske historie. Regionen er også kendt for sin smukke natur, herunder Nationalpark Vadehavet og De Sønderjyske Alper.