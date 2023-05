I dag træder ny grænsekontrol i kraft - det bliver anderledes

Ifølge Justitsministeriet og Syd- og Sønderjyllands Politi skyldes omlægning af grænsekontrollen, at man vil gøre grænsepassagen mere smidig - blandt andet for pendlere.



Det er blandt andet på grund af, at man i højere grad har fokus på at styrke indsatsen mod grænseoverskridende kriminalitet i grænseområderne frem for indrejsekontrol.

Det betyder, at politiets indsats ved den dansk-tyske grænse fremover vil være en anelse anderledes end før.