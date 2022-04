Kørselsfradraget forhøjes - og det kan mærkes, når man kører 260 kilometer hver dag

Højere satser med tilbagevirkende kraft

Skatterådet har hævet satserne for kørselsfradraget, fordi brændstofpriserne er steget betydeligt på kort tid.

Det oplyser Skatterådet i en pressemeddelelse.

- Benzinprisen for de danske forbrugere har ændret sig markant på kort tid, og det har vi besluttet at tage højde for, siger formand for Skatterådet, Jane Bolander.

Skatterådet har samtidig besluttet, at satsen for kørselsfradraget vil ske med tilbagevirkende kraft og gælde for hele indkomståret 2022.

- Det sker, så borgerne ikke skal operere med flere forskellige satser i samme indkomstår med fare for eventuelle fejl, der kan opstå som følge af det, siger Jane Bolander.

Det er kun tredje gang på 30 år, at satserne justeres ekstraordinært i løbet af året. De to tidligere gange var i 1990, hvor satsen blev sat ned, samt i 2000, hvor satsen blev sat op som en udløber af, at benzinprisen på dette tidspunkt var steget med 17,7 procent.