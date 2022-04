Godt nyt til pendlere: Satserne for kørselsfradrag hæves

Skatterådet har tirsdag besluttet at hæve satserne for både kørselsfradrag og befordringsgodtgørelse på grund af de stigende brændstofpriser.

Har man samlet mellem 25 og 120 kilometer til og fra arbejde, får man et fradrag på 2,16 øre per kørt kilometer. Det er en stigning på 18 øre.

Det meddeler rådet, som har holdt møde tirsdag formiddag, i en pressemeddelelse.

Stigningen i kørselsfradraget sker med tilbagevirkende kraft, så det gælder hele 2022.



Hjælp til virksomheder

Også satsen for befordringsgodtgørelse hæves, så virksomheder kan godtgøre udgifter til erhvervsmæssig kørsel for 3,70 kroner per kilometer. Det er en stigning på 19 øre.

Denne godtgørelse gælder dog - modsat ændringen i kørselsfradraget - ikke med tilbagevirkende kraft.